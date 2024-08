Silvio Santos: Relembre momentos marcantes da vida e carreira do apresentador

O empresário e apresentador Silvio Santos faleceu neste sábado (17), aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A notícia foi confirmada pelo SBT por meio das redes sociais. Silvio estava internado em um hospital particular em São Paulo e de acordo com boletim médico emitido pelo hospital, a causa da morte foi broncopneumonia, decorrente de uma infecção por influenza (H1N1). Veja as imagens dos momentos mais marcantes da vida do apresentador:

Momentos Marcantes - Silvio Santos Silvio Santos: "Quem quer dinheiro" — Foto: Roberto Nemanis/SBT Silvio Santos apresenta o programa beneficente Teleton 2013 na sede do SBT em São Paulo, em outubro de 2013 — Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP/Arquivo Silvio Santos anima a plateia — Foto: Lourival Ribeiro/SBT Silvio Santos comanda os games "Nao Erre a Letra" e "Jogo do Beijo" — Foto: Lourival Ribeiro/SBT Silvio Santos — Foto: Acervo SBT Silvio Santos — Foto: Acervo SBT Silvio Santos em meio a plateia durante gravação de seu programa 'Topa tudo por dinheiro', nos estúdios do SBT em São Paulo, em fevereiro de 1988 — Foto: Juvenal Pereira/Estadão Conteúdo/Arquivo Ao lado de Chacrinha e de cercado por diversas outras estrelas da Globo na época, Silvio Santos participa da gravação da 'Mensagem de fim de ano' da TV Globo em 1972 — Foto: TV Globo/Acervo Silvio Santos durante gravação de seu programa de auditório na TV Globo em novembro de 1971, em São Paulo — Foto: Solano de Freitas/Estadão Conteúdo/Arquivo Silvio Santos conversa com o então presidente da República, José Sarney, em maio de 1985 — Foto: Estadão Conteúdo/Arquivo Silvio Santos no começo da carreira — Foto: Acervo SBT Silvio Santos no começo da carreira — Foto: Acervo SBT/Divulgação

A trajetória de Silvio Santos

Nascido como Senor Abravanel em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, Silvio Santos cresceu em uma família numerosa, com cinco irmãos. Desde pequeno, ele era apaixonado por cinema, frequentando sessões na Cinelândia com seu irmão.

Nos anos 1940, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio, vendendo capas para títulos de eleitor e canetas durante as eleições de 1946. Apesar de sua atividade nas ruas, ele se dedicou aos estudos e se formou em contabilidade. No entanto, seu talento para a comunicação logo se destacou, especialmente ao chamar a atenção dos transeuntes com truques de moedas e baralhos.

O início na comunicação veio por meio de um diretor de fiscalização da prefeitura do Rio, que, ao tentar impedir Silvio de atuar como camelô, reconheceu seu talento vocal e o incentivou a fazer um teste em uma rádio. Embora tenha passado no teste para locutor, Silvio desistiu do trabalho devido ao baixo salário, retornando à vida de camelô.

Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas do Exército, mas continuou ligado ao rádio, trabalhando aos domingos em uma emissora de Niterói. Durante as viagens de barca para o trabalho, teve a ideia de tocar músicas para os passageiros, o que se mostrou um negócio lucrativo e o levou a trocar o emprego de locutor pela corretagem de anúncios nos alto-falantes da embarcação.

Em 1950, após uma visita a São Paulo, Silvio decidiu se mudar para a cidade e foi aprovado em um teste para locutor em uma emissora paulista. Em 1954, assinou com a Rádio Nacional e criou uma revista de passatempos para complementar sua renda. Ele também começou a fazer shows como animador em circos e, posteriormente, foi convidado por Manoel de Nóbrega para trabalhar em um programa de grande audiência no rádio.

Em 1989, Silvio Santos tentou disputar a eleição presidencial – a primeira pelo voto direto em quase três décadas – pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), que foi extinto logo após o pleito. Embora sua candidatura não tenha sido aceita pela Justiça, a tentativa de Silvio Santos movimentou o processo eleitoral daquele ano. A eleição terminou com a vitória de Fernando Collor (PRN), que derrotou Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, no segundo turno realizado em 17 de dezembro.

Carreira na televisão

Silvio Santos iniciou sua carreira na televisão em 1961, com o programa “Vamos Brincar de Forca” na TV Paulista, onde comprou duas horas da programação dominical para vender os carnês do Baú da Felicidade. O programa, que mais tarde se tornaria o icônico “Programa Silvio Santos”, foi um sucesso e marcou o início de sua popularidade na TV.

Em 1965, Silvio passou a apresentar programas na TV Tupi, mas manteve o “Programa Silvio Santos” na TV Paulista, que foi adquirida pela TV Globo em 1966. Ele continuou na Globo até 1975, quando obteve a concessão de um canal de TV aberta no Rio de Janeiro, que viria a se tornar o embrião do SBT.

Em 1976, lançou a TVS e adquiriu 50% das ações da TV Record. Cinco anos depois, obteve concessões para outras quatro emissoras, consolidando o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Silvio Santos tornou-se uma das figuras mais populares da TV brasileira com seus programas de auditório, chegando a se candidatar à Presidência da República em 1989, embora sua candidatura tenha sido indeferida.

Entre os anos 1980 e 2000, Silvio apresentou vários programas que se tornaram clássicos da televisão brasileira, como “Topa Tudo Por Dinheiro”, “Show de Calouros”, “A Porta da Esperança”, “Em Nome do Amor”, “Qual é a Música” e “Show do Milhão”.

Nos últimos anos, Silvio começou a se afastar da TV, e seu programa dominical passou a ser apresentado por sua filha, Patrícia Abravanel.

Sequestro e outros momentos marcantes

Em agosto de 2001, a filha de Silvio, Patrícia Abravanel, foi sequestrada e mantida em cativeiro por sete dias. Após sua libertação, o sequestrador invadiu a casa de Silvio em São Paulo e o fez refém por sete horas. O caso teve grande repercussão na imprensa, e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, interveio nas negociações, que resultaram na prisão do criminoso.

Ainda em 2001, Silvio inovou na televisão brasileira ao lançar o reality show “Casa dos Artistas”, que confinou personalidades como Supla, Bárbara Paz e Alexandre Frota.

Em 2008, após um período afastado, Silvio retornou à TV com o “Programa Silvio Santos”, agora com mais de três horas de duração e quadros reformulados.

No entanto, em 2010, um escândalo financeiro abalou o Grupo Silvio Santos com a descoberta de um rombo bilionário no Banco Panamericano. Em 2011, Silvio vendeu o banco para o BTG Pactual.

Em 2020, aos 90 anos, Silvio Santos comemorou seu aniversário de forma privada, em meio à pandemia. Em agosto de 2021, após ser vacinado, ele voltou a apresentar seu programa, mas acabou contraindo Covid-19, semanas depois, e foi internado. Após a recuperação, voltou a gravar, mas em um ritmo reduzido.

No último programa que apresentou, Silvio Santos entrou no palco ao som de “Silvio Santos Vem Aí”, saudando o público com sua típica alegria: “Para tudo, já estou aqui. Já cheguei!”.

Legado de Silvio Santos

Silvio Santos deixa a esposa Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e suas filhas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, além das filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, falecida em 1977. Sua morte marca o fim de uma era na televisão brasileira, deixando um legado inigualável no entretenimento nacional.