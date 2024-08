“Quem quer dinheiro?” Relembre bordões marcantes de Silvio Santos

Além de ser reconhecido por seu talento, carisma, irreverência e jeito único de comunicar, Silvio Santos deixou marcado em sua trajetória seus famosos bordões.

Desde o início de sua trajetória como comunicador, Silvio conquistou o público com um estilo único e uma maneira peculiar de interagir com sua platéia e telespectadores.

Mesmo após décadas de carreira, o comunicador se consolidou como fonte de inspiração e entretenimento para milhares de brasileiros, deixando um legado que transcende gerações.



Vamos relembrar abaixo algumas frases memoráveis do apresentador, que atravessaram décadas e se tornaram parte do imaginário popular.

“Quem quer dinheiro?”

Esta é, talvez, a frase mais emblemática associada a Silvio Santos, proferida com frequência ao longo de seus programas de TV, sempre envolvendo o público em sorteios e competições (ou lançamento de aviõezinhos feitos com cédulas de dinheiro)



“Maôê!”

Expressão utilizada por Silvio para expressar surpresa ou admiração diante de alguma situação inusitada ou engraçada.



“Quem quer ser um milionário?”

Silvio Santos popularizou essa pergunta em seu programa de perguntas e respostas, desafiando os participantes a testarem seus conhecimentos e habilidades.



“Vem pra cá!”

Convite caloroso feito por Silvio para os participantes de seus programas, sempre com um sorriso cativante.



“Você está certo disso?”

Frase utilizada por Silvio para provocar suspense e incerteza nos participantes, criando momentos de tensão e expectativa.



“Silvio Santos vem aí!”

Anúncio entusiasmado usado para introduzir a presença do apresentador no palco, sempre recebido com aplausos efusivos da plateia.



“É namoro ou amizade?”

Pergunta clássica feita por Silvio em seu programa de auditório para revelar se um casal é realmente um casal ou apenas amigos.



“Eu só acredito vendo!”

Silvio usou essa frase muitas vezes para expressar incredulidade ou surpresa diante de alguma situação inusitada ou difícil de acreditar.



“Saí pra lá!”

Essa expressão é outra marca registrada de Silvio. Ele costumava usar essa frase de forma descontraída e humorística para afastar algo indesejado ou para criar um momento cômico durante seus programas de televisão.