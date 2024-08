SBT suspende programação por tempo indeterminado após morte de Silvio Santos

O SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) suspendeu sua programação por tempo indeterminado após a morte de seu fundador e apresentador, Silvio Santos, na madrugada deste sábado, (17/8), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia.



A emissora manteve a exibição normal de seus programas durante a manhã (inclusive, a notícia foi dada cerca de 1h30 depois de outros canais, como Globo e Band), mas interrompeu a grade prevista no início da tarde para dar lugar a homenagens ao comunicador.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou ao Estadão que não há previsão de retorno da programação regular. No horário nobre deste sábado estavam previstos na programação: Jornal SBT Brasil, Bake Off Brasil, Sabadou com Virginia, Notícias Impressionantes e SBT News na TV.