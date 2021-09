‘Minhoca perdida no meio da Amazônia', desdenha atriz de 'micropênis' de jogador de futebol

A ex-atriz pornô Mari Cielo Pajares revelou ter tido uma experiência sexual frustrada com um jogador de futebol. O motivo? Na 'Hora H', o atleta supostamente apresentou ter um ‘micropênis’ que não agradou a espanhola. As informações são do UOL.

Pajares, que não pretende citar nomes por não querer “arruinar a vida do jogador”, descreveu como um rapaz ‘muito bonito’. Em seu livro, 'Memoirs of a Whore', ou produzido como 'Memórias de uma Prostituta', ela conta mais detalhes do fatídico dia.

"Foi no começo da madrugada que o jogador português decidiu que era hora de irmos para a cama. Quando ele tirou a cueca... eu soube, sem dúvidas, que esse era o menor micropênis que já tinha visto", descreveu, em um trecho.

“Ele tinha um abdômen e costas realmente impressionantes, mas, quando ele tirou a cueca, eu apenas pensei 'adeus'. Era como uma pequena minhoca perdida no meio da Floresta Amazônica", acrescentou, durante uma entrevista à revista Diez Minutos.