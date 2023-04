Atriz de 'Grey's Anatomy' salva as três filhas de incêndio, mas pets morrem em sua mansão

A atriz Caterina Scorsone, que interpreta a doutora Amelia Sheperd na série "Grey's Anatomy", viveu momentos aterrorizantes em incêndio. A mansão em que ela morava na cidade de Pasadena, nos Estados Unidos, pegou fogo, e ela conseguiu salvar as suas três filhas.

VEJA MAIS

De acordo com Caterina, o fogo se espalhou tão rapidamente, ela só teve cerca de dois minutos para salvar as filhas, Eliza (10), Paloma (6) e Lucky (3). As crianças não se feriram, mas a família perdeu os quatro bichinhos de estimação na tragédia.

Ela fez uma postagem no Instagram mostrando como ficou a sua residência após o ocorrido.

O jornal Daily Mail publicou que a casa da atriz, era avaliada em 2,2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões na cotação atual.

"Alguns meses atrás, minha casa pegou fogo. Enquanto preparava meus filhos para dormir e terminava a hora do banho, a fumaça começou a sair pelo rejunte ao redor da banheira. Quando olhei para o corredor, um rio de fumaça preta espessa já havia se formado e enchia a casa. Uma coisa sobre incêndios: eles acontecem rápido. Tive cerca de dois minutos para tirar meus três filhos de casa, e escapamos com nada além dos sapatos nos pés. Mas nós saímos. E por isso sou eternamente grata", começou Caterina.

VEJA MAIS

"De forma dolorosa, perdemos todos os nossos quatro animais de estimação. Ainda estamos sentidos com essa perda, mas temos sorte de amá-los. Este não é um post sobre um incêndio. Este é um post sobre comunidade. Esta é uma carta de amor para as pessoas incríveis que apareceram e as coisas incríveis que fizeram", prosseguiu a atriz.

"O que aprendemos é que a única coisa que importa são as pessoas (e seres) que você ama. A única coisa que importa é a comunidade. Não estaríamos aqui sem ela, e somos muito gratos. Obrigada", concluiu Caterina.