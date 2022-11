‘Grey’s Anatomy’: mais uma atriz sairá do elenco; veja como será o final da protagonista

A protagonista da série Grey’s Anatomy, a atriz Ellen Pompeo, que vive a personagem Meredith Grey oficializou a saída na trama médica. A informação veio por meio das redes sociais oficiais da artista, nesta quinta-feira (17). A informação pegou muitos fãs de surpresa que acompanharam as 19ª temporadas.

A atriz chegou a ironizar a baixa do elenco, boa parte morto ao longo de 17 anos. “Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série”, escreveu a atriz em um post de despedida. “Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar”, continuou. Veja!

O que é Grey’s Anatomy?

Grey’s Anatomy é uma das primeiras produções da famosa escritora Shonda Lynn Rhimes e exibida pelo canal americano ABC. Ainda não há um final definido para a produção Trata-se de um drama médico cotidiano e as relações entre médicos e os residentes.

Como será o fim de Meredith Grey, de Grey’s Anatomy?

O episódio de despedida de Meredith Grey deve ir ao ar em 23 de fevereiro. Meredith não vai morrer, como outros colegas do passado. A personagem vai aceitar um trabalho em outra cidade, o que possibilitará seu retorno quando ela quiser.

Quais os próximos passos da atriz Ellen Pompeo, Meredith Grey, de Grey’s Anatomy?

A atriz Ellen Pompeo já assinou com a plataforma de streaming Hulu para produzir e estrelar uma nova série.