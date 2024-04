Apresentadora Nadja Haddad dá à luz gêmeos prematuros: ‘Não foi como sonhávamos’

A apresentadora do SBT, Nadja Haddad, anunciou no último domingo (28/4) o nascimento prematuro dos filhos gêmeos, José e Antônio. As crianças, que são frutos do relacionamento da jornalista com Danilo Joan, estão sob cuidados da equipe médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em uma publicação no Instagram, Nadja desabafou sobre os desafios no momento e a vinda dos bebês ao mundo. “Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre", começou ela.

“Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor”, continuou.

“Seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal. Sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé”, completou.

Nos comentários, amigos do casal e celebridades desejaram boas energias para a recuperação da família. “Tenho fé que em alguns dias sua família vai sair deste hospital unida e na paz”, declarou Eliana. “Vivaaa, que benção!!! Bem-vindos José e Antonio. Que Deus possa abençoar vocês e fortalecer cada dia dessa nova etapa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável! Seguimos em oração, cheios de fé e esperança!”, escreveu Patrícia Abravanel.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)