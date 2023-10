Apresentador Danilo Gentili revela diagnóstico de autismo: 'sou assim e já era'

O apresentador e humorista Danilo Gentili revelou, durante o programa "The Noite", no SBT, que foi diagnosticado com autismo. A informação foi dada enquanto ele entrevistava a também apresentadora Amanda Ramalho, que recentemente recebeu o diagnóstico da condição.

"Sabia que eu também fui? Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se eu sou autista, não quero saber, já sou assim e já era", afirmou Gentili.

Gentili não é o único famoso diagnosticado com autismo de forma tardia. Recentemente, a atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, revelou ter um grau leve de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao contrário do apresentador, que não quis saber mais sobre a condição, a artista procurou ajuda de especialistas para entender um pouco mais sobre seu diagnóstico.

"Quantas vezes eu perdia a amizade ou as pessoas ficavam magoadas comigo porque eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia ir ao cinema, porque é uma experiência sensorial muito forte, como se eu estivesse tendo um sonho premonitório que iria definir a minha vida, de tão sensível", disse em publicações nas redes sociais. Ela também explicou que seu grau leve é conhecido como Asperger e que ela possui fases ativas e passivas.

Além deles, outros famosos, como a cantora Sia, Anthony Hopkins e Elon Musk também tiveram o diagnóstico do TEA.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)