Letícia Sabatella diz ter descoberto que tem autismo em diagnóstico recente

Letícia Sabatella disse ter sido diagnosticada com um grau leve do TEA (transtorno do espectro autista), na categoria daqueles que têm Síndrome de Asperger. A revelação da atriz veio em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

VEJA MAIS

A atriz falou sobre sua sensibilidade e destacou que, embora o diagnóstico seja recente para falar sobre o assunto, e não tenha estudado o suficiente para compreendê-lo, ela contou que, com a ajuda de uma psiquiatra e neurologista, descobriu que tem TEA: "Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquitra e neurologista, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, que é chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo. E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade".

Durantes a entrevista, Letícia ainda contou um constrangimento que passou no início da sua carreira. A atriz disse que foi beijada à força por um ator durante uma cena, sem combinar ou pedir autorização. Na ocasião, o artista a beijou e ela ficou constrangida e sem reação.