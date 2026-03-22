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Após show, João Gordo é detido em aeroporto com drogas na bagagem

A dentenção ocorreu na manhã deste domingo (22)

O Liberal
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Cantor João Gordo (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão, foi detido na manhã deste domingo (22) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte após a Polícia Federal encontrar pequenas porções de haxixe e maconha em sua bagagem.

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De acordo com a PF, o músico embarcava de volta para São Paulo após se apresentar em Belo Horizonte no último sábado (21). Durante o procedimento de inspeção, a bagagem passou pelo raio-X, quando funcionários identificaram a presença de um isqueiro, item que não é permitido em bagagens de bordo ou despachadas.

Ao realizar a verificação manual da mala, foram encontradas quantidades inferiores a 5 gramas de haxixe e maconha. Segundo a PF, João Gordo foi conduzido a uma sala da corporação, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o músico foi liberado após os procedimentos legais, mediante compromisso de comparecimento à Justiça quando convocado.

Após o ocorrido, o cantor se manifestou nas redes sociais. Em publicação nos Stories, ele confirmou o episódio ao afirmar que havia sido detido em Confins. A postagem incluiu figuras animadas, como uma caveira e um personagem fumando, além da música “That’s Life”, de Frank Sinatra, sugerindo uma reação ao episódio.

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