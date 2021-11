Após rumores de separação, Gretchen anuncia que comprou apartamento em país europeu

Após rumores de uma possível separação, a cantora Gretchen utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para desmentir os boatos do fim do casamento com o saxofonista paraense Esdras. Ela publicou vários Stories ao lado do marido e ‘vibrou’ com a nova conquista do casal: uma residência fora do país.

Recentemente, Gretchen viajou a Portugal para assinar os papéis que encerraram o vínculo com o ex-marido. Mas, a notícia confundiu alguns internautas, que acharam a atitude suspeita e acreditaram tratar-se de um divórcio.

“Eu não vou me separar do Esdras jamais. A gente está casado uma vida inteira. A notícia que eu dei ontem é que meu ciclo com o ex marido acabou, porque eu vendi a minha casa de Portugal. Agora eu não tenho mais nenhuma ligação com ele a não ser o vínculo da venda da casa, que acabou agora”, esclareceu a artista. Quanto ao atual marido, Esdras, a Rainha do Rebolado foi só elogios: "Não vai acontecer [separar], porque a gente é muito apaixonado. A gente é companheiro. A gente parceiro”, complementou.

Gretchen também anunciou que aproveitou o dinheiro da venda de seu antigo apartamento para adquirir outro, também em Portugal, onde pretende passar temporadas com o marido. “Na verdade, nós acabamos de adquirir nosso apartamento aqui em Portugal. Meu e dele, entendeu? É essa a grande notícia. Nós estamos mais juntos do que nunca. Curtindo um bom vinho, uma boa sangria”, anunciou.