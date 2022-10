Aos 79 anos, Drauzio Varella ganha medalha especial por completar as 6 maiores maratonas do mundo

Provando que tem saúde de sobra, o médico Drauzio Varella, de 79 anos, ganhou uma honraria especial ao completar as seis maiores maratonas do mundo. No último domingo (02), o profissional esteve presente na Maratona de Londres, onde recebeu uma mandala chamada de Six Star Mendal ao cruzar a linha final.

"E porque muitos de vocês pediram, o atleta mais velho a receber sua Six Star Medal neste fim de semana foi Antonio Drauzio Varella, que cruzou a linha em um muito respeitável 5:44:42, com 79 anos, 5 meses e 1 dia", escreveu o perfil oficial da Abbott World Marathon Majors, veja:

Drauzio completou sua primeira maratona aos 50 anos e desde então se tornou um praticante assíduo das corridas. No seu canal no Youtube, ele incentiva a população a ter ruma rotina saudável de exercícios, mesmo que sem vontade, pois a sensação final será gratificante.

"Eu acordo de manhã às cinco da manhã pra poder correr, e aí eu ponho um tênis, uma camiseta e levanto e vou. Se eu me programei pra ir, eu vou, eu tenho disciplina pra isso. Não é que eu vou com vontade não, nunca aconteceu de eu acordar e dizer 'ai, que ótimo, vou sair correndo'. É sempre um sofrimento, mas eu vou, porque eu sei que isso vai me fazer bem e quando eu terminar vou me sentir muito melhor", disse ele em um dos vídeos.

Para fechar o circuito das maiores provas do mundo na distância de 42,195 km, Drauzio correu em Berlim, Tóquio, Nova York, Boston, Chicago e finalizou o histórico em Londres.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)