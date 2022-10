Pela primeira vez na história, paraense completa circuito das seis maiores maratonas do mundo

A corredora Kellins Pidner é a primeira paraense a conquistar a mandala das seis maiores maratonas do mundo, conhecida como circuito Six Majors. A corrida que lhe garantiu o título foi realizada em Londres, na Inglaterra, no último domingo (2). Antes, Kellins já havia feito outras cinco provas: Nova York, Berlim, Chicago, Tokyo e Boston.

"Eu comecei a trajetória em 2013, em Nova York. Na época, eu nem sabia que existia a Six Majors, e lá fiquei conhecendo o circuito e coloquei como objetivo de vida terminar todas", lembra a atleta. Após a primeira prova, em NY, Kellins completou Berlim em 2014, Chicago em 2015, Tokyo em 2019 e Boston e Londres em 2022.

(Arquivo pessoal)

"Quem completa as seis, entra para um seleto grupo de corredores no mundo que a possuem. A mandala é bem conhecida e almejada, não somente pela medalha em si, mas pela superação de conseguir todas", explica a atleta, que comemora o feito. "Me tornei a primeira paraense a conseguir a mandala, segundo a Majors Brasil".

Kellins também garante que a corrida mudou a sua vida e diz que, daqui para frente, pretende investir em novos desafios.

"A corrida me torna uma pessoa mais forte a cada dia e me mostra que posso sempre ir além! Receber essa mandala representa um árduo caminho para chegar até aqui e eu consegui. Sou uma six star major! E agora? Agora vamos sonhar os outros sonhos!", declara.