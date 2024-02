Andressa Urach fala sobre ensaio nu após 10 anos: 'Como perder virgindade de novo'

O ano de 2024 marca o retorno de Andressa Urach aos ensaios de nudez. Desta vez, a eterna Miss Bumbum posou para a revista Playboy da África após 10 anos, ao lado de Lucas Ferraz e do namorado. "Faz 10 anos. É como perder a virgindade de novo, senti um mixe de emoções e prazer", explicou a modelo.

As fotos de Lucas e Andressa foram feitas no Rio de Janeiro e contou com dez profissionais para o material ser entregue a tempo: "Uma operação de guerra".

VEJA MAIS

Urach comentou ainda sobre a diferença entre as produções de ensaio e vídeos adultos gravados para o Privacy:

"Fotografar é diferente. Você tem que entrar no clima e tem uma equipe de pessoas que olha cada detalhe".

"Tentei passar o clima que temos de liberdade sexual nas fotos e isso era o que eles mais queriam. Estavam em busca de um casal que tivesse uma temática liberal. Algo meio 50 tons de cinza", disse a modelo sobre a liberdade sexual entre ela e namorado Lucas Matheus.