Andressa Urach grava novo vídeo com o namorado Lucas Ferraz agora 'a quatro'

Andressa Urach está de volta! A modelo anunciou esta semana que gravou um novo vídeo com o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz. "Foi uma experiência linda, maravilhosa, um conteúdo incrível que vocês não podem perder", assegurou a ex-participante de "A Fazenda".

Legenda (Reprodução Instagram @andressaurachoficial)

Urach acrescentou um novo tipo de vídeo ao seu portfólio nas plataformas digitais. Após gravar um vídeo fazendo sexo com três homens - um deles agora seu namorado, Lucas Ferraz -, a influenciadora decidiu explorar mais um tema das produções eróticas: a prática de troca de casais. E os escolhidos para contracenar com a ex-Miss Bumbum foram Graziela e Fê Cazella, como revelou em seus Stories do Instagram, nesta quinta-feira (15).

Não custa lembrar que, recentemente, Andressa contou ter tido uma experiência nada positiva em uma casa de swing. "Olha que cena maravilhosa essa! Vocês não podem perder todo esse conteúdo maravilhoso que fizemos. Quem me acompanha já conhece a Gra e o Fê, porque eu fui a 'marmita' deles", anunciou, entre risos.

Troca de casais é aprovada por Andressa Urach: 'Deliciosa'

Para os familiarizados com o tema, "marmita" é quando alguém tem relações sexuais com um casal de forma descompromissada. Aliás, a própria Andressa, envolvida em polêmica com o filho mais novo, já "presenteou" o atual namorado com uma "marmita".

Na sequência da gravação, a musa das plataformas digitais, onde agitou o Carnaval de muita gente este ano, deixou os fãs ansiosos pelo que está por vir. "Eu fiz o convite para fazermos uma gravação de jogo. Foi uma experiência linda, maravilhosa, um conteúdo incrível que vocês não podem perder", enfatizou Andressa, descrevendo como "deliciosa" a experiência da troca de casais.

Andressa revela que levou o filho Arthur para perder a virgindade

Na semana passada, a Andressa Urach teve um vídeo resgatado pela web no qual revelou ter ajudado o filho a perder a virgindade em um prostíbulo. "Ele entendeu minha profissão, eu o levei a um bordel para conhecer o lugar, ele perdeu a virgindade lá. Levei-o para ter sua primeira experiência e ver que não era um bicho de sete cabeças, que eram mulheres lindas e um lugar agradável", explicou.