Namorado de Andressa Urach se declara nas redes sociais: 'Meu grudinho'

Após assumir o relacionamento oficialmente, a influenciadora Andressa Urach ganhou uma declaração do namorado Lucas Matheus, que também produz conteúdo adulto para a internet. Na tarde do último sábado (3), o rapaz postou fotos nas redes sociais ao lado de Andressa e declarou: "meu grudinho".

“Que experiência incrível está sendo viver ao teu lado. A cada dia aprendo mais e me identifico mais com você… Me mostrou qualidades em mim que nem eu sabia que tinha, me mostrou o quanto a opinião dos outros não importa quando se tem a sua formada, É um privilégio estar ao teu lado, o início de uma grande jornada começa. Meu grudinho”, escreveu Lucas.

Nos comentários, Andressa também se declarou: "Amo estar com você! Meu gato lindo”, elogiou. Alguns seguidores do casal resolveram enviar mensagens para os dois.

“Andressa está radiante de linda”, afirmou uma. “Estou feliz por você, Andressa. Desejo que tudo dê certo com vocês e que sejam muito felizes!!!!”, declarou outra. “O mais importante é que sejam felizes. Casal lindo”, escreveu um terceiro. “Te desejo felicidades. Aquele teu ex-marido é um chatonildo”, disparou mais um.

Alguns seguidores questionaram a duração do relacionamento do casal: “Não vai durar um mês”, apostou uma. “Vamos ver até quando vai durar essa sua realidade, até você dar um outro surto como aquele que você deu”, apontou outra. “Incrível como o povo ama rápido”, debochou uma terceira. “'Meu grudinho' Vamos ver até quando! Até ela surtar do nada!!”, analisou mais um.

Relacionamento aberto

O casal se conheceu após contracenarem juntos em cenas de sexo, junto a mais dois homens ao mesmo tempo. Andressa contou que o relacionamento é aberto, mas há regras para o casal.

“Oficialmente namorando @lmferraz.01. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs.: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo”, escreveu ela na legenda da foto.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a novidade e com o rapaz: “Tá de parabéns, hein? Gostoso seu namorado”, elogiou um. “Ué, mas você não disse que não se envolveria com ninguém do seu meio profissional porque é apenas trabalho e que você gosta mesmo é de homens reservados? Que não conseguiria vivenciar sentimentos com atores adultos por se tratar apenas da gravação?”, questionou outro. “A conexão foi notória!!!! Aproveite e não pire com ciúmes. Ele parece ser maravilhoso”, animou-se um terceiro. “Parabéns. Só se vive uma vez, então bora viver intensamente”, aconselhou mais uma.

Andressa e Juju Ferrari

No último dia 24, a influenciadora foi flagrada com a modelo Juju Ferrari, investigada por suposto envolvimento com jogos ilegais e teve até prisão preventiva decretada. O suposto relacionamento das duas deu o que falar nas redes socais.

“Só estamos ficando, não é nada sério. Já nos conhecíamos, mas rolou atração mesmo só depois da gravação. Aconteceu!”, disse Urach.

Questionada se o caso não seria uma jogada de marketing para alavancar a divulgação da atração, como foi apontando por alguns internautas, Andressa foi categórica: “Sobre a opinião pública, eu nunca liguei para o que as pessoas pensam ou deixam de pensar”.

E ressaltou que até gosta que seu nome fique em evidência, pois assim fatura mais: “Deixa elas pensarem o que quiserem, quanto mais falam de mim, mais eu vendo nas plataformas [de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy]”.

Recentemente, Urach deixou a prostituição para se dedicar integralmente aos perfis para maiores de 18 anos. Segundo ela, logo que iniciou nesse ramo, chegou a faturar R$ 500 mil em apenas 23 dias, anunciando que poderia se aposentar em breve, daqui a 4 anos, caso continuasse a ganhar bastante dinheiro.

Andressa Urach finalizou contando se vai investir num relacionamento com Juju Ferrari ou não. “Não sei. Estou com a minha agenda de gravações muito cheia. Vamos deixar acontecer”, encerrou.