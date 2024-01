Andressa Urach detalha experiência em casa de swing com novo affair

Andressa Urach, 36 anos, usou as redes sociais para contar como foi a sua primeira experiência em uma casa de swing ao lado do novo namorado, o influencer Lucas Ferraz. A modelo foi ao local com Lucas e confessou que ficou envergonhada com a situação. “Foi uma noite bem especial. A gente saiu para jantar e o Lucas me levou para ter uma experiência que eu nunca tinha tido. Uma casa de swing. Eu já tinha avisado ele que sou bem ciumenta, e ele encontrou um casal que ele já conhecia. Me senti muito envergonhada. Queria entrar de baixo do braço dele, de tanta vergonha que eu estava sentindo de estar em uma casa de swing", relatou.

Ela afirma que alertou de que é uma pessoa ciumenta, avisando que não se sentiria confortável em se envolver com outra mulher ou casal na vida real. “Na vida real, não. Uma coisa é gravar, outra é vida real. Não divido o que é meu".

VEJA MAIS

Andressa disse ainda que na saída, um casal entrou no estabelecimento. O rapaz cumprimentou Lucas e Andressa, enquanto a menina que estava acompanhado o rapaz deu um beijo na boca de Lucas. Andressa disse que mal podia acreditar no que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Foi o fim da noite para a modelo, que ficou bastante chateada e irritada.

"Rapaz, é brava, mesmo. De verdade. Até eu fiquei surpreso. Quando olhei, pensei: acabou a noite", disse Lucas.