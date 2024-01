Filho de Andressa Urach conta como foi gravar relações íntimas da mãe com três atores

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, contou os bastidores da nova gravação de conteúdo adulto feitos pela atriz, que filmou relações íntimas com três atores ao mesmo tempo.

Para a revista Contigo!, o Arthur revelou como foi a experiência inusitada, e foi sincero ao confessar se houve constrangimento pela gravação entre a modelo e os atores Lucas Matheus, Igor Gomes e Ton Fernandes.

“Então, eu achei bem estranho. Quando ela falou assim: ‘Hoje vai ser com três atores’. Eu : ‘Caramba! Você aguenta tudo isso?’. Mas foi bem de boa, a minha reação foi de: ‘Como assim? Então tá! Se você quer fazer, beleza’”, declarou o filho de Andressa Urach.

Ele afirmou que não pensa em desistir da função polêmica. “Por conta do dinheiro nunca. Desde pequeno nunca me importei com críticas, relacionadas à ela. Desde sempre teve, então pra mim não importa muito”, declarou.