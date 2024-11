Ana Paula Minerato assume comentário racista e denuncia relacionamento abusivo

No último domingo (24/11), um áudio de Ana Paula Minerato vazou contendo conteúdo racista direcionado à cantora Ananda, do grupo "Melanina Carioca". Em um vídeo publicado na tarde desta terça-feira (26), Ana Paula aparece chorando e dizendo que quer falar com o público.

A celebridade começa dizendo: "Eu estou muito mal". Além disso, ela pede desculpa "para todo mundo que se sentiu ofendido" e acaba por confirmar que foi racista com a cantora Ananda: "realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço".

VEJA MAIS

O áudio fazia parte de uma conversa com o cantor KT Gomez, em que ela fez comentários racistas em relação à cantora, dizendo: "cabelo duro" e "neguinha".

Apesar do breve pedido de desculpa e arrependimento, Minerato logo mudou de foco o conteúdo do vídeo ao falar sobre um suposto relacionamento tóxico que viveu recentemente. No vídeo, ela conta que: "Só fui judiada, só fui manipulada. Só apanhei".

A publicação do vídeo está com a parte de comentários fechada, por isso não há nenhuma interação entre a ex-participante de "A Fazenda" com o público.

VEJA MAIS

A Escola de Samba Gaviões da Fiel, após ter conhecimento dos áudios vazados, afirmou que a celebridade não é mais integrante da escola, que atuava como musa.

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)