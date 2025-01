Ana Maria Braga se emociona ao comentar prêmio de Fernanda Torres no Globo de Ouro

No programa Mais Você desta segunda-feira (6), a apresentadora Ana Maria Braga não conseguiu conter as lágrimas enquanto repercutia a conquista da atriz brasileira Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025.

A premiação ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (5). Durante o evento, Fernanda venceu a categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama, por sua interpretação no longa “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles.

O momento de emoção de Ana Maria ocorreu enquanto ela exibia o vídeo em que Fernanda Montenegro, que também foi indicada ao prêmio em 1999, comemorava a vitória da filha.

"É impossível não se emocionar. Uma mãe como Fernanda Montenegro, que sempre lutou tanto pela arte e pelo cinema brasileiro, deve estar explodindo de orgulho. Essa conquista também nos faz lembrar o Globo de Ouro de 1999, quando ela foi indicada, mas não levou o prêmio. Hoje, é como se a história estivesse se completando", comentou a apresentadora.

Veja o vídeo:

Ana Maria também deixou elogios para Fernanda Torres através de suas redes sociais. Na publicação onde exaltava a atriz, a apresentadora ainda sublinhou a relevância da vitória e a importância do filme.

“A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de ontem é uma conquista de todos nós, brasileiros. Não apenas pelo nosso talento para a arte, mas também pela força da história contada e tão bem interpretada por ela. Ainda Estou Aqui é um filme que retrata um dos momentos mais trágicos e tristes da nossa história, e essa premiação nos ajuda a nunca esquecermos esse capítulo. Parabéns, Fernandinha! Estamos morrendo de orgulho de você! Você viu a Fernanda Torres? Totalmente premiada!”, escreveu Ana Maria.

VEJA MAIS:



Baseado no livro biográfico do jornalista Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui”, narra a vida da família Paiva. Mostrando como a mãe, Eunice, e os cinco filhos, lidam com o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)