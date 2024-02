Ana Hickmann e Edu Guedes são flagrados em viagem com o filho da apresentadora; vídeo

A apresentadora Ana Hickmann e o chefe de cozinha Edu Guedes foram flagrados juntos novamente, durante um passeio pelas ruas de Paraty, no Rio de Janeiro, neste sábado (17). Os dois estavam acompanhados do filho de Ana, 'Alezinho'.

Ana e Edu Guedes já foram visto juntos em outros momentos desde o divórcio da empresária. Nas imagens do último sábado, divulgadas pelo portal Léo Dias, a apresentadora aparece pousando para foto com o filho, enquanto que o chefe de cozinha tirava fotos dos dois.

Na quinta-feira (15), o ex-marido de Hickmann, Alexandre Correa, confirmou à imprensa que a apresentadora ia viajar acompanhada do filho e de Edu Guedes. Ele chegou a encaminhar trechos de conversa que teve com o 'Alezinho' pelo celualr do chefe de cozinha.

Na ocasião, o menino explicou que seu celular pessoal estava sem sinal. Já Edu Guedes, negou que esteja se relacionando com a modelo.