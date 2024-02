Ana Hickmann revela que Alexandre Correa indicou filho de 9 anos para ser testemunha em processo

A apresentadora Ana Hickmann revelou nesta sexta-feira (16), que o ex-marido e empresário, Alexandre Correa, indicou o filho Alezinho, de 9 anos, para depor no processo de violência doméstica movido por ela.

A assessoria da modelo informou, por nota, o ocorrido: "Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/23, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor. Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física".

Ainda no comunicado, a equipe ressalta que Alezinho não estava presente no momento da agressão física e acusa o empresário de não ter compromisso com a justiça. “Alexandre demonstra descompromisso com a justiça ao fornecer um endereço em que não é possível localizá-lo pelos oficiais de justiça. Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo", conclui a nota.

Acusações

Em briga na justiça desde novembro do ano passado, o empresário se tornou réu após agredir fisicamente a apresentadora durante uma discussão que ocorreu na casa em que o ex-casal vivia, em Itu, interior de São Paulo.

No último domingo (11) Hickmann acionou a Polícia Civil para informar que o ex-marido estava vigiando sua casa. Segundo ela, o empresário aproveitou o momento de levar Alezinho para casa e permaneceu por mais 45 minutos em frente ao seu condomínio, com um "olhar intimidador".

Além disso, a apresentadora também denunciou Alexandre Correa ao Ministério Público por submeter Alezinho a vexame ou constrangimento ao filmar a criança e questioná-la sobre o relacionamento entre Ana e Edu Guedes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)