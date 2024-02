Justiça toma decisão sobre visitas e medidas para resguardar o filho de Hickmann e Alexandre

Uma das ações judiciais envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Corrêa sobre o filho do ex-casal foi proferida recentemente. A justiça determinou que Ana e Alexandre compareçam à Oficina de Pais, promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Itu. Os dois também terão que tomar medidas para resguardar o filho Alezinho, de 9 anos.

A oficina é um mecanismo utilizado no direito para trazer paz em situações nas quais existe um conflito familiar entre os genitores. A ideia é que os pais possam agir de forma pacífica para proteger o filho evitando que a criança seja prejudicada por todo o processo de brigas judiciais.

Segundo o advogado de Alexandre Corrêa, o pai já participou da oficina e a decisão de comparecimento à oficina se dirige somente a Ana Hickmann. Ana Hickmann não teria conseguido comparecer no dia marcado. A oficina acontecerá em abril deste ano, o que se deve também, pela alteração no calendário sofrida por conta das festividades do Carnaval.

A justiça determinou também que o menor não poderá ser retirado na porta do condomínio dos pais para as visitas, já que é filho de duas pessoas públicas que todos os dias estampam, por algum motivo, alguma matéria ou capa de jornal. A decisão visa preservar a criança e evitar uma exposição ainda maior de sua imagem.

Desta forma, o transporte da criança entre a casa dos pais deverá ser feita pelos avós paternos ou, em sua falta, pelo tio paterno ou o padrinho do menor, que tem uma boa relação com a criança. Alexandre Correa também teve reconhecido o direito de participar das atividades escolares do filho, a fim de evitar qualquer distanciamento ou prejuízo para a relação entre pai e filho.