Ana Hickmann diz que Guedes é 'gatinho', mas descarta romance

A apresentadora Ana Hickmann, 42 anos, declarou que não tem nenhum envolvimento amoroso com o amigo Edu Guedes, 49, mas afirmou que acha ele um “gatinho”.

A declaração da modelo foi uma resposta ao ex-marido, Alexandre Correa, que a acusou de tê-lo traído com Edu Guedes, antes do fim do casamento. Ana Hickmann se manifestou durante participação no podcast Inteligência Ltda, onde ela negou qualquer envolvimento com Edu Guedes, mas, garantiu que percebe a vontade dos fãs de vê-los juntos.

"Tô solteira, não estou namorando... Mas [ele, Edu, é] gatinho, também está solteiro... Estou vendo essa comoção toda [para uma relação entre a gente]... [Podem deixar que] se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto. Primeiro quero resolver os problemas que tenho", declarou.

A apresentadora garantiu que a relação entre ela e Edu é de amizade, desde a época em que trabalhavam juntos no programa "Hoje em Dia" (Record).

"Somos muito amigos há 20 anos, trabalhamos juntos e dali nasceu uma grande amizade. A vida nos trouxe diferentes situações e a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos [a nos falar] de novo e o que aconteceu comigo [a agressão sofrida que resultou na separação] foi um momento que nos trouxe a amizade de volta, não só o Edu, mas, também próprio Britto [Jr] e outras pessoas"…

Sobre as acusações do ex-marido, Hickmann garantiu que nunca o traiu. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí? Nunca! Se já fui traída, também não sei".