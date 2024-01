Ana Hickmann dá detalhes sobre como reagiu à violência doméstica

A apresentadora Ana Hickmann iniciou na internet uma série de lives onde irá tratar sobre a violência doméstica. As primeiras convidadas do programa, lançado na terça-feira (23), foi Maria da Penha e a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia.

Durante a conversa, Ana Hickmann falou sobre o episódio de violência que viveu com o ex-marido, Alexandre Correa.

“Todo mundo sabe que a minha vida virou de ponta à cabeça, passei por situações complicadas dentro da minha casa e por longos anos me mantive calada, até o ponto que precisei pedir ajuda e socorro. Muitas vivem situações que vivi e venho vivendo ainda”, disse Ana Hickmann.

A modelo também relatou como lidou com a agressão sofrida dentro da própria casa. “No dia que precisei do socorro disquei 190. Explica para todo mundo qual o meio de comunicação para ajuda e para denúncia”, contou.

Ana também confessou que teve medo de pedir uma medida protetiva contra o ex-marido, logo após sofrer a agressão. “No primeiro momento, fiquei com medo e vergonha de pedir a medida protetiva, mas depois entendi que era necessário para a minha integridade física”.

Diante das falas da apresentadora, Maria da Penha Maia Fernandes agradeceu à oportunidade de conversar sobre o tema. Ela, que é ativista do direito das mulheres, elogiou a atitude de Hickman.

“Muito obrigada pelo convite. Estava ansiosa para que desse tudo certo. Estava adorando seu posicionamento, suas perguntas. Tudo no maior esforço para que a lei seja mais conhecida e denunciando para que todas as mulheres possam acessar a lei com segurança”.

A mulher que inspirou a Lei Maria da Penha também foi elogiada por Hickmann, que destacou a importância de falar mais sobre os casos de violência, para encorajar outras mulheres a fazer denúncias.

“Muita gente diz: ‘é o jeito dele. Está errado. Vou estar sempre aqui abrindo portas, janelas para mulheres que passaram por isso. Toda semana falaremos desse assunto e trazer conhecimento para todas. Não tem classe social, endereço, nada. Serve para todas. Penha você é uma mulher incrível, muito obrigada por ter lutado pelos seus filhos”, completou Ana Hickmann.