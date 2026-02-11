Capa Jornal Amazônia
Amigos de James Van Der Beek criam ‘vaquinha’ para família após morte do ator

O astro ficou conhecido pelo papel em “Dawson’s Creek”

Lívia Ximenes
fonte

James Van Der Beek e família (Reprodução / Instagram)

Após a morte do ator James Van Der Beek, de 48 anos, amigos criaram uma “vaquinha” para ajudar as finanças da família. A viúva de James, Kimberly Van Der Beek, de 44 anos, publicou o link para doações nas redes sociais, na tarde dessa quarta-feira (11). O ator deixou seis filhos, entre 4 e 15 anos.

James e Kimberly se casaram em 2010. “Meus amigos criaram este link para me apoiar e aos nossos filhos neste momento difícil”, escreveu a viúva em story publicado no Instagram. O objetivo da arrecadação é atingir US$ 500 mil (aproximadamente, R$ 2.595.778,26, na cotação atual).

image Kimberly Van Der Beek publica vaquinha após morte do marido, o ator James Van Der Beek (Reprodução / Instagram)

Na página, os organizadores afirmam que a família de James tem um “futuro incerto”, visto que os custos do tratamento contra o câncer deixaram a esposa e os filhos sem recursos. “Eles estão se esforçando para manter sua casa e garantir que as crianças possam continuar os estudos e ter alguma estabilidade durante este período extremamente difícil. O apoio de amigos, familiares e da comunidade em geral fará toda a diferença enquanto eles enfrentam o caminho à frente”, fala a descrição.

Os seis filhos do ator e Kimberly são Jeremiah, de 4 anos; Gewndolyn, de 7; Emilia, de 9; Annabell, de 12; Joshua, de 13; e Olivia, de 15. James Van Der Breek morreu nessa quarta-feira (10), nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer colorretal em estágio 3, que enfrentava desde 2024.

Palavras-chave

James Van Der Beek

Kimberly Van Der Beek

vaquinha on-line
Celebridades
