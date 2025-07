Diagnóstico e tratamento do câncer de intestino: veja onde buscar ajuda no Pará

O câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino, foi a causa da morte da cantora Preta Gil no último domingo (20). A doença está associada a diversos fatores de risco e, no Pará, entre 2023 e maio de 2025, foram registrados 993 casos, sendo 88 apenas neste ano.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), não existe rastreamento para o câncer colorretal, e dos casos registrados em 2025 a taxa de mortalidade no estado foi de 0,18 por 100 mil habitantes. Em 2024 e 2023 a taxa foi de 0,43 por 100 mil habitantes.

O diagnóstico do câncer colorretal pode ser realizado por meio de exames, que estão disponíveis nas unidades da rede básica de saúde dos municípios paraenses. A recomendação é que pessoas a partir dos 45 anos façam exames de rastreio, como a colonoscopia, que permitem identificar a doença precocemente.

“As ações de prevenção do câncer e o encaminhamento para consulta de primeira vez para casos diagnosticados ou com alta suspeita devem ser realizados por qualquer unidade da rede básica de saúde, conforme Protocolo de Acesso de média e alta complexidade em Oncologia. A recomendação é que a partir de 45 anos, o indivíduo tenha consulta com um proctologista, faça exame de sangue oculto nas fezes e colonoscopia, exames que estão disponíveis no SUS”, declarou a instituição.

Tratamento

Após o diagnóstico, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais de referência distribuídos por diversas regiões do estado, incluindo Belém, Castanhal, Santarém, Tucuruí e Marabá. Veja quais são as unidades:

Hospital Ophir Loyola e Hospital Barros Barreto, em Belém

Hospital Regional de Castanhal

Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém

Hospital Regional de Tucuruí

Hospital Regional do Sudeste do Pará "Dr. Geraldo Veloso", em Marab