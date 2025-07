Acidente com micro-ônibus da UFPA: 22 estudantes retornam ao Pará

Onze estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que se envolveram no acidente registrado em Goiás chegaram ao Pará entre sábado (19/7) e manhã deste domingo (20/7). Outros onze alunos também chegam ao estado até esta segunda-feira (21/7) - uma parte deles retornou na tarde deste domingo. O sinistro ocorreu na última quarta (16/7), na BR-153, em Porangatu, e resultou na morte de Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias, Ana Letícia Araújo Cordeiro e Ademilson Militão de Oliveira.

Para que os alunos voltem à capital paraense de forma segura, a UFP tem o apoio do Ministério da Educação que, além de garantir hospedagem a esses estudantes durante o período, se responsabilizou com a operação de regresso por meio de transporte aéreo, conforme disponibilidade de voos comerciais.

De acordo com o comunicado da UFPA, há novas chegadas confirmadas para os próximos dias. A instituição informou que bilhetes aéreos são enviados diretamente aos e-mails informados pelos próprios estudantes. A Universidade orientou que os alunos fiquem atentos às caixas de entrada e aos canais de contato com o Comitê de Acolhimento. Em respeito à privacidade dos estudantes e seus familiares, a UFPA disse que “não prestará informações detalhadas sobre a logística de regresso, incluindo datas e horários de voos programados”.

Pacientes hospitalizados

Conforme a UFPA, dois estudantes permanecem hospitalizados, ainda em cuidados intensivos, mas com quadro de saúde em evolução. A Universidade, por meio da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), afirmou que mantém auxílio contínuo aos dois familiares que foram deslocados até as cidades onde os estudantes seguem hospitalizados, garantindo suporte e acompanhamento mais próximo. A pedido das famílias, a UFPA não divulgará detalhes sobre a saúde dos estudantes internados.

Ações da UFPA

Em nota, a UFPA contou que “reafirma sua solidariedade às famílias e a todos os membros da comunidade universitária que deixaram Belém nos quatro veículos da UFPA e informa que não tem medido esforços, inclusive com articulações interinstitucionais, para garantir a logística total de retorno dessas pessoas à capital paraense”. Ainda no dia do acidente, a Universidade criou um comitê para prestar apoio psicológico, social e logístico às famílias e também às vítimas do acidente.

Central de Acolhimento

O atendimento remoto da UFPA segue disponível pelo número (91) 98272-1213 para contato individual com os estudantes ainda em viagem, para acolhimento remoto aos motoristas e aos servidores que integram a caravana e para apoio emocional a familiares, amigos e coletivos estudantis impactados pelo ocorrido. Com apoio da Força Nacional do SUS, a UFPA também organizou um fluxo especial de atendimento a estudantes que chegam ao estado, bem como seus familiares. A Administração Superior da UFPA mantém contato contínuo com autoridades e instituições locais, estaduais e federais para assegurar a prestação de assistência integral às vítimas e suas famílias, além da apuração completa dos fatos.

O acidente

O sinistro ocorrido na madrugada de quarta (16/7) envolveu uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus na rodovia BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás. O micro-ônibus em questão transportava alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás. Além dos quatro membros da UFPA, o motorista da carreta morreu no sinistro.