Chinês com suspeita de apendicite é resgatado de navio a 222 km de Belém

Um homem identificado como Bingsong Chen, de 40 anos e nacionalidade chinesa, foi resgatado na última terça-feira (22) enquanto estava em alto-mar, a cerca de 120 milhas náuticas (aproximadamente 222 km) de Belém. Ele apresentava sintomas de apendicite quando foi realizada a evacuação aeromédica pelo 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte (EsqdHU-41), do Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN). O resgate ocorreu a bordo do navio mercante “Pacific Talent”, de bandeira de Hong Kong, que navegava em território paraense.

De acordo com a Marinha do Brasil, Bingsong Chen apresentava dores abdominais, características de um quadro de apendicite desde o último domingo (20), quando o navio “Pacific Talent” navegava no mar territorial da Guiana Francesa. O comandante do navio solicitou socorro, inicialmente, ao Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo da Guiana Francesa. Porém, devido a não ter apoio logístico para a cadeia de evacuação do tripulante em Caiena, decidiu navegar rumo a Belém.

No início da noite de segunda-feira (21), o navio adentrou em águas brasileiras e solicitou ajuda ao Serviço de Busca e Salvamento da Marinha. O tripulante respondeu a um questionário médico, enviado pelo Hospital Naval de Belém - procedimento que constatou que o paciente precisava de resgate aéreo.

Para atuar no caso, um helicóptero UH-15 Super Cougar, com nove tripulantes a bordo, decolou da Base Aérea de Belém às 5h20. O paciente foi içado para bordo da aeronave às 6h56, com o uso de um guincho e cesto. O chinês recebeu os primeiros socorros ainda a bordo da aeronave.

Às 7h34, o helicóptero pousou em Belém, onde uma ambulância aguardava o paciente. Bingsong Chen foi encaminhado ao Hospital Beneficente Portuguesa, na capital paraense. O chinês segue internado e passará por cirurgia.