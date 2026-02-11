James Van Der Beek, de 'Dawson's Creek', morre aos 48 anos

O ator James Van Der Beek morreu na manhã desta quarta-feira, 11, aos 48 anos. A informação foi divulgada por sua mulher, Kimberly Van Der Beek, em uma postagem no Instagram. Segundo Kimberly, Van Der Beek "morreu em paz" e enfrentou seus últimos dias com "coragem, fé e serenidade".

"Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a importância do tempo. Esses dias chegarão. Por ora, pedimos privacidade enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo", escreveu a produtora cinematográfica. Além da esposa, James deixa seis filhos - Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah.

O ator, conhecido principalmente por seu trabalho na série Dawson's Creek, tratava um câncer colorretal em estágio 3. Trata-se da mesma enfermidade que matou a cantora Preta Gil, no ano passado. O artista descobriu o câncer após uma colonoscopia em agosto de 2023. O diagnóstico, no entanto, só veio a público em novembro de 2024.

Natural de Connecticut, nos Estados Unidos, o ator ficou famoso por protagonizar a série Dawson's Creek. No seriado, que foi ao ar entre 1998 e 2003, James Van Der Beek interpretou Dawson Leery, o protagonista que está entrando na vida adulta e enfrentando os desafios do final do ensino médio e do começo da universidade. Entre decepções amorosas, sonhos da juventude e atritos no grupo de amigos, o seriado durou seis temporadas.

Em 1999, Van Der Beek protagonizou o filme Varsity Blues ao lado de Jon Voight e Paul Walker. No drama esportivo, o ator interpretou o papel de um quarterback reserva que, após a estrela do time se machucar, deve liderar uma equipe de futebol-americano do Texas à vitória. Ao longo das últimas duas décadas, o longa de Brian Robbins ganhou um status "cult".

Desde então, Van Der Beek participou de inúmeros projetos no cinema, na televisão e no teatro. Entre os trabalhos de destaques estão sua participação nas séries How I Met Your Mother (2005 - 2014), Não Confie na P--- do Apartamento 23 (2012 - 2013), CSI: Cyber (2015 - 2016) e Pose (2018). No cinema, atuou nos longas Texas Rangers - Acima da Lei (2001), As Regras da Atração (2002), Traição em Formosa (2009), Refém da Paixão (2013) e Bad Hair (2020).