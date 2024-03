Alexandre Correa se manifesta após Edu Guedes processá-lo: ‘Talarico, safado, sem-vergonha’

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, se manifestou após Edu Guedes processá-lo. O chef de cozinha iniciou duas queixas-crime (ação judicial de denúncia feita pela parte ofendida) contra o empresário, que o acusou de aliciar “mulher casada”.

“Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada”, disse Alexandre.

O empresário também falou que Edu Guedes e Ana Hickmann tentaram armar sua prisão, além de cometerem alienação parental. “Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você”, disparou o empresário.

Edu Guedes iniciou duas queixas-crime de difamação contra Alexandre Correa, sendo uma delas devido aos discursos de ódio do empresário para o chef de cozinha. A outra queixa-crime seria com base nas falas de Alexandre sobre Ana Hickmann, supostamente, ter traído o ex-marido com Edu - chamando o chef de “traidor”. Edu Guedes alega que as falas são inverídicas e afetam sua honra e imagem.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)