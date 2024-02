Alexandre Correa entra com pedido de prisão de Edu Guedes e multa de R$500 mil

A defesa de Alexandre Correa, empresário e ex-marido de Ana Hickmann, protocolou na Justiça de São Paulo, no último sábado (17), um pedido de prisão de Edu Guedes e multa de R$ 500 mil, a ser paga pelo chef e pela apresentadora.

Os advogados alegam que Hickmann e Guedes causaram constrangimento ao filho do ex-casal, Alezinho, de 9 anos, além de suposta coação e alienação parental. O advogado de Correa, Enio Martins Murad, afirmou que a apresentadora teria levado Alezinho para um lugar afastado, para evitar o contato com o pai da criança.

A única forma de contato com o progenitor foi por meio do celular de Edu Guedes, motivo que causou "constrangimento ilegal" para o empresário e o herdeiro. Os documentos também solicitam a proibição de convivência de Alezinho com Edu Guedes.

Acusações

Em janeiro deste ano, o chef de cozinha abriu uma queixa-crime contra o empresário por difamação, diante das declarações de Correa sobre o namoro e possível caso de Hickmann com o influenciador.

Ainda no mesmo mês, a assessoria da apresentadora negou que ela estivesse em um relacionamento amoroso com Guedes. "O que pode ter levado ao surgimento desta informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe da apresentadora à imprensa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)