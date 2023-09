Acusado de agredir Victor Meyniel tem prisão preventiva decretada

O responsável pela agressão contra o ator Victor Meyniel, Yuri de Moura Alexandre, está preso preventivamente. Na tarde desta segunda-feira (04/09) o jovem passou por audiência e saiu do flagrante. Foi o que o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ajuizou.

Para o Magistrado, por conta da periculosidade e das evidências registradas, é necessário proteger a sociedade e disse, ainda, que nenhuma outra medida cautelar de liberdade seria adequada neste momento.

Relembre o caso

Yuri de Moura Alexandre foi preso, em flagrante, no último domingo (03), após ser identificado como o agressor do ator Victor Meyniel na portaria de um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Além das acusações de crime de homofobia e agressão, Yuri, que é estudante de Medicina, poderá também responder por falsidade ideológica, uma vez que foi apresentado à polícia como militar da Marinha o que não procede.