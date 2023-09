Suspeito de agredir Victor Meyniel teria espancado ator por ter sexualidade exposta, diz defesa

A defesa de Victor Meyniel se posicionou sobre o episódio de violência sofrido pelo ator na madrugada do último sábado (2). Segundo a advogada Maíra Fernandes, o artista pode ter sido espancado por expor publicamente a sexualidade do suspeito da agressão, Yuri de Moura Alexandre, que foi detido em flagrante. Isso porque Victor teria perguntado, na portaria do prédio, se “ninguém sabia” sobre a orientação sexual de Yuri. E ele teria afirmado aos socos: “Eu não sou viado. Você que é”.

Maíra informou que a pergunta de Mayniel foi motivada por uma série de comportamentos estranhos de Yuri ainda no apartamento onde os dois passaram algumas horas, na madrugada de sábado (2), após deixarem uma boate na Zona Sul do Rio, onde tinham se conhecido.

De acordo com a defesa, Victor e Yuri consumiam bebidas alcoólicas e trocaram beijos. Com a chegada de um colega do suspeito, por volta das 7h30, o comportamento de Yuri teria mudado. O encontro, segundo Meyniel, que estava indo bem, passou a ter hostilidades por parte do suspeito.

Quando decidiu ir embora, Victor foi empurrado para fora do apartamento, que teve um calçado arremessado contra si. Meyniel desceu pelo elevador social e acabou se encontrando no térreo com Yuri. Lá, os dois discutiram, e o ator perguntou se “ninguém sabia” que Yuri era homossexual. Na sequência, eles brigaram verbalmente e iniciaram as agressões.