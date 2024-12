Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, é acusado de falsidade ideológica pelo pai

Abdul Fares, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa e empresário, é acusado pelo pai, Jamel Fares, de falsidade ideológica. Sócio-fundador da rede de varejo Marabraz, Abdul está em disputa judicial com Jamel e alegou que o pai tem problemas de saúde. O processo também envolve Nasser Fares, cunhado da atriz.

Abdul solicitou a interdição do pai, afirmando que Jamel sofre com depressão severa, cardiopatia grave, dependência química de remédios controlados e quadro agressivo, com atestados de psiquiatras e neurologistas. Em resposta, Jamel acusou o filho de falsidade ideológica e, para comprovar a ação, a defesa pede que a interdição seja apresentada na comarca de Barueri, onde eles moram. A suspensão do pedido de curatela provisória (proteção de pessoa incapaz) foi requerida pelo Ministério Público até que a questão residencial seja esclarecida. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Caso seja comprovada a tentativa de falsidade ideológica, Abdul Fares pode ser condenado a pena de um a cinco anos de prisão e multa. Entre as discussões da disputa judicial estão os gastos do empresário e a exuberância exibida por ele e Marina. “Nos últimos dois anos e meio, Abdul torrou em despesas pessoais pelo menos R$ 22,5 milhões com recursos que pertencem às empresas da família, em viagens de jatinho, aquisição de helicópteros, compra de diamantes no valor de milhões de reais para presentear sua noiva, entre outras indulgências”, afirma a defesa de Jamel.