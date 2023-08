Marina Ruy Barbosa namora empresário de 39 anos; veja os bastidores do relacionamento

No começo de julho, Marina Ruy Barbosa postou uma sequência de fotos curtindo o belo mar do Caribe. Do outro lado da câmera, estava o empresário Abdul Fares, com quem já tinha passado seu aniversário, no dia 30 de junho, na paradisíaca ilha de São Bartolomeu. Embora o namoro só tenha se tornado público algumas semanas depois da viagem, os dois já estavam juntos há mais de três meses, com sigilo e discrição.

Abdul Fares escondeu o namoro até mesmo dos seus amigos mais próximos. Marina e Abdul se conheceram através de uma roda de amigos em comum, que frequentam as mesmas festas da elite paulistana. Em uma dessas festas, eles se aproximaram e começaram a sair juntos, mas sempre evitando a exposição do relacionamento.

Entre jantares na casa de amigos, encontros secretos, lugares poucos badalados, o casal só relaxou mesmo quando já estava há mais de três meses junto e acabou sendo flagrado na saída de um restaurante em São Paulo, cidade que a atriz passou a frequentar mais desde que virou empresária e lançou sua marca.

Quem é Abdul Fares?

Abdul Fares, de 39 anos é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, e também sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, das Lojas Mappin e atua como diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, da qual também é um dos donos.

VEJA MAIS