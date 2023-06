Catia Fonseca revelou ter tentado tirar Mamma Bruschetta da TV: 'Muito maldita'

A apresentadora Catia Fonseca tentou tirar Mamma Bruschetta da televisão. A própria Catia revelou que não gostava da companheira quando começou a trabalhar no programa "Mulheres", da TV Gazeta. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, Catia revelou que tentou impedir a participação de Mamma.

Ela considerava Mamma uma pessoa “muito maldita” pelo hábito de revelar a sexualidade das pessoas. “Não gostava dela porque era ela muito maldita, tirava as pessoas do armário. Quando fui pra Gazeta, eu fui contratada e falei: ‘essa personagem não quero’. Aí falaram: ‘mas por quê?’ [Eu disse:] ‘porque ela é muito maldita, se a pessoa não quis falar nada da vida pessoal dela, a gente não pode arrancar’. Eu não concordo, não compactuo com isso”, explicou Catia Fonseca.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Sou sua fã', diz Catia Fonseca após elogio de Rodrigo Bocardi]]

Catia e Mamma fizeram então um acordo para trabalharem juntas. “Aí falaram: ‘e se ela for abençoada pelo papa’. Eu falei: ‘bom, se ele fizesse milagre pra ela ficar boazinha’. E ela se tornou outra pessoa. Mas eu cheguei pra ela e falei: ‘a gente vai trabalhar juntas, mas eu falei que não queria trabalhar com você porque você era muito maldita'”.

“Eu falei: ‘então tá bom, a partir de hoje o que eu achar que você fez de errado, eu te falo, e o que você achar que eu fiz, a gente se acerta, porque a gente vai trabalhar juntas e não tem jeito’. E a gente fez isso. A gente chegou a brigar por algumas situações, resolvia, acabava e pronto. Mas ela é uma queridíssima”, acrescentou a apresentadora da Band.