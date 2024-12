Cássio Andrade mostra os bastidores da preparação para o show do Rei Roberto Carlos; veja

Belém está a algumas horas de receber o show do Rei Roberto Carlos em sua turnê “Eu Ofereço Flores 2024”, mas a preparação para receber o cantor e o seu público foi intensa nos últimos dias. Sendo assim, o Secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, mostrou como o Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, realizou os preparativos para receber o público não só no estádio, mas em toda a região metropolitana de Belém.

A reforma do estádio o transformou em um palco de atrações durante todo o ano de 2024. Além dos bastidores, o secretário informou que foram mais de 100 eventos executados no Novo Mangueirão, gerando emprego e renda à população paraense. Cássio Andrade afirmou ainda que a reforma do Estádio Olímpico do Pará foi um dos mais importantes para a Secretaria de Esporte e Lazer, e que a reforma transformou o estádio em um grande palco dos eventos nacionais e internacionais.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)