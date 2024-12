Prefeito e vice-prefeito de Belém são diplomados

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), e o vice-prefeito eleito, Cássio Andrade(PSB), foram diplomados na cerimônia de diplomação dos eleitos de 2024 realizada nesta terça-feira (17) no Hangar - Centro de Convenções Feiras da Amazônia. Também foram diplomados os 35 vereadores mais votados para a Câmara Municipal de Belém.

Entre as propostas para os quatro anos de mandato, Igor Normando destacou a limpeza da cidade, a garantia do funcionamento de serviços da prefeitura e uma administração financeira que traga retornos à população de Belém. “Nós vamos fazer uma medida de austeridade no início do governo para garantir que as finanças do município possam entrar no eixo e a gente precisar gastar menos com o custeio para ter mais investimentos para a população ganhar mais. Então nós vamos fazer uma gestão eficiente que possa garantir ao cidadão de Belém melhor qualidade de vida”, acrescentou.

O prefeito também destacou seu engajamento na defesa e proteção dos animais, tema que permeia sua trajetória política. “Eu tenho a obrigação de ser, sem dúvida alguma, um dos melhores prefeitos do Brasil no que tange a proteção e defesa dos animais. Vou fazer jus à causa pela qual eu dediquei parte do meu mandato”, afirmou.

A 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP 30, também foi mencionada pelo prefeito diplomado. Ele conta que “toda obra e serviço que já iniciou pela atual gestão, nós vamos dar continuidade”, e que aquelas que possam estar em atraso serão aceleradas. “A COP vai ser um momento extraordinário para que Belém possa se desenvolver e que possa entrar no mapa do planeta e nós vamos mostrar para o Brasil e para o mundo a realidade da Amazônia com seus desafios, com as suas problemáticas, mas principalmente com as suas potencialidades”, explicou.

A proteção da mulher também foi um dos pontos citados por Igor Normando com a Guarda Municipal e a Secretaria de Municipal de Segurança em um trabalho conjunto com o sistema de segurança do Estado para com isso “fazer uma grande política de proteção social, uma grande política de proteção das pessoas e, sem dúvida alguma, as mulheres serão prioridade do nosso governo e nós vamos fazer com que as políticas públicas para as mulheres sejam uma realidade”.

Para o vice-prefeito eleito, Cássio Andrade, trabalhar para solucionar as questões de alagamentos na capital com o investimento nos canais e bacias hidrográficas são um dos desafios que serão enfrentados no início do mandato. “Belém é uma cidade que passa por muitos problemas. Nós temos o maior percentual de periferias de todas as capitais do Brasil. 55% da nossa cidade é periférica. Sabemos que vivemos numa cidade onde 40% do território está abaixo da linha do mar, então a gente precisa muito investir nos nossos canais, isso é a linha número um logo no início da gestão. Fazer também com que o sistema de limpeza pública urbana funcione e funcione com eficiência”, afirmou.

Como Secretário de Esporte até o dia 31 de dezembro, Cássio Andrade também pontuou os trabalhos que serão iniciados como a construção do primeiro ginásio paraolímpico do estado no estacionamento do Mangueirão. “Toda essa infraestrutura que envolve a gestão da SEEL, a Secretaria de Esporte e Lazer, também vai estar disponível durante a COP 30, pois muitos eventos acontecerão nesse complexo que envolve o Mangueirinho, o Mangueirão, o estacionamento e agora o ginásio, o centro paraolímpico vai ser construído”, explicou.