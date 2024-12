Fãs lotam entradas do Mangueirão ansiosos pelo show de Roberto Carlos em Belém

O cantor Roberto Carlos volta a se apresentar em Belém, nesta segunda-feira (30/12), com o show da turnê “Eu Ofereço Flores 2024”, no Estádio Olímpico do Mangueirão. Após seis anos longe da capital paraense, o rei promete emocionar os fãs com um repertório que reúne grandes sucessos da carreira, como “Emoções”, “Como É Grande o Meu Amor por Você” e “Falando Sério”, além da canção que dá nome à turnê, do EP lançado recentemente.



Os portões do estádio foram abertos às 18h, mas desde às 17h o público já começava a lotar os arredores para garantir um bom lugar. O show está marcado para começar às 20h30, e a expectativa é grande entre os fãs, que não escondem a emoção de assistir ao ícone da música brasileira ao vivo.



A secretária administrativa Ângela Silper, de 37 anos, viajou de Tailândia, no interior do Pará, especialmente para assistir ao show. Emocionada, Ângela relembrou momentos marcantes de sua vida ao som de Roberto Carlos.

Na fila, admiradores falam da alegria de ver o artista em Belém



“Minha primeira vez, emoção muito grande, né? Roberto Carlos é Roberto Carlos. Quando cheguei aqui, comecei a falar, comecei a chorar. Muitas lembranças vêm na cabeça da gente. Lembro de uma senhora com quem morei, que já faleceu. Todo final de ano, assistimos ao especial do Roberto juntos. Era um sonho, e hoje estou realizando”, afirmou.



Para Ângela, a música “Detalhes” é um momento aguardado no show. “Quando eu ouço tocar, me emociono muito”, acrescentou.



A empresária Rosa França, de 62 anos, também falou sobre o impacto de Roberto Carlos em sua vida e na de sua família.



“Roberto Carlos marcou épocas e a vida de quase todas as pessoas. Ele é o rei da música popular brasileira. A melhor lembrança que tenho é de quando nasceu meu neto. Cantava muito para ele uma música do Roberto. Até hoje, ele lembra disso”, contou.



Rosa, que veio ao show acompanhada do esposo, do filho e da nora, destaca a influência atemporal do cantor.



“Roberto Carlos é o ídolo da música brasileira. Onde ele está, eu vou atrás. Não poderia deixar de vir”, disse.