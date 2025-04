Companhia Flamenca do Pará vence prêmios de dança em São Paulo; conheça

Durante a programação do festival árabe “Mercado Persa”, que aconteceu entre os dias 28 e 30 de março em São Paulo, a Casa de Cultura e Flamenco Cassius de La Cruz (CCFBELÉM) conquistou quatro prêmios de dança – de seis categorias disputadas pelo grupo. A companhia paraense é a primeira do Estado -na expressão artística espanhola - a ser premiada no evento, considerado o maior festival árabe de danças do mundo e o principal divulgador da cultura árabe em âmbito global. Ao todo, sete integrantes da CCFBELÉM participaram de competições individuais e em grupo.

Casa de Cultura e Flamenco Cassius de La Cruz (CCFBELÉM)

O “Mercado Persa” é reconhecido mundialmente como referência na difusão da cultura árabe. Com 30 anos de história, o festival atrai 8 mil visitantes por ano, incluindo profissionais, praticantes e apreciadores de todo o Brasil e de países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Egito, Estados Unidos, Itália, Peru, Polônia, Portugal, Japão, Paraguai, Suíça, Ucrânia e Uruguai. Nesta edição de aniversário, foram realizadas competições em 47 categorias, divididas entre amador e profissional.

VEJA MAIS

Por convite e incentivo do diretor administrativo da CCFBELÉM, Victor Hugo, a casa levou apenas sete integrantes – número considerado pequeno em comparação a outros grupos, que contavam com 25 ou mais bailarinos. A professora de dança Geisa Cecim detalhou a preparação para as apresentações:

“A preparação começou em novembro de 2024, logo após uma aula, quando decidimos comprar as passagens. Naquela noite, já tínhamos o compromisso firmado: era hora de criar as coreografias e ensaiar. Marcamos ensaios aos finais de semana (sexta, das 19h às 22h, e sábado, das 16h às 21h), mas, com o tempo, passamos a ir diariamente à casa de cultura para treinar solos, duos e o trio.”

Resultados históricos

A dedicação rendeu quatro premiações inéditas para a companhia:

1º lugar na categoria Grupo Cigano (Cassius de La Cruz, Alba Vashquez, Amanda Alvarez, Ana Flávia Mendes, Rosita Cecim e Ely Arroyo);

1º e 3º lugares no Solo Livre Profissional (Cassius de La Cruz e Ana Flávia Mendes, respectivamente);

2º lugar no Trio Fusão (Alba Vashquez, Rosita Cecim e Amanda Alvarez);

1º lugar no Solo Cigano Profissional (medalha de ouro para Cassius de La Cruz).

Assim, a CCFBELÉM tornou-se a primeira companhia paraense estreante a ser premiada no festival. Geisa Cecim, professora e medalhista, confessou:

“Quando vimos a grandiosidade do evento e a qualidade dos bailarinos e figurinos, achamos que as chances eram mínimas. Mas nosso objetivo era dançar – e estar lá juntos já era nosso maior espetáculo.”

Planos para o futuro

Geisa adiantou que os preparativos para novos festivais já estão em andamento e que a casa pretende retornar ao “Mercado Persa” para ampliar a visibilidade dos profissionais paraenses:

“Queremos participar do ‘Mercado Persa’ novamente e de outros festivais internacionais. Com certeza, elevaremos o Pará como um estado formador de excelentes bailarinos.”

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)