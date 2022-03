Casa da Cultura oferece programação sobre a arte circense

O contato com a arte circense para muitas pessoas vem ainda na infância. Se encantar com o universo colorido e mágico do circo deixa memórias afetivas vivas em muitas pessoas. No próximo dia 27 de março, é comemorado o Dia do Circo, e para marcar a data, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás preparou uma programação com palestra, espetáculo e contação de histórias sobre uma das artes mais populares no Brasil.

Abrindo a programação tem a “Contação de história: A Palhaça sem Nariz”. A narrativa conta as aventuras da palhaça Xulipa Margarida e seu nariz de palhaça. No circo, o nariz de Xulipa vivia sumindo, ora levado por alguém, ora perdido por aí, até que a palhaça descobre que o nariz vinha fugindo dela porque queria ser independente e fazer seu próprio show. A apresentação será hoje, 22, às 20h, via WhatsApp, com a autora e contadora Alana Lima.

Na quinta-feira, 24, ocorre a “Palestra: O Circo – Memória Social e Imaginário Artístico”. Para apresentar um panorama do circo no Brasil, Gilmar Rocha, da Universidade Federal Fluminense (UFF ), fala sobre algumas pesquisas. Serão de batidos aspectos relacionados à memória social e histórica do circo, principalmente a partir dos anos 1970.

Além disso, breves reflexões sobre as representações do circo no imaginário artístico brasileiro serão feitas. A palestra será às 20h, via Google Meet.

No domingo, 27, Dia do Circo, será realizado o “Espetáculo Risos & Sabores”. Entre brincadeiras e danações, o palhaço Black e a palhaça Estrelita embarcam numa deliciosa aventura e acabam descobrindo o quanto é bom se alimentar bem e praticar atividades físicas. A apresentação será da Companhia Circo Ver a Lona, e inicia a partir das 20h, também via WhatsApp.

Fechando a programação, no dia 29, será realizada a “Contação de histórias em Libras - Palhaço Ladislau e o Circo Acessível”, que revela a importância da inclusão social dos surdos. A programação será interpretada na Língua Brasileira de Sinais. A contação inicia às 20h, via WhatsApp, com a autora Cleo Barros e o intérprete Sulivan Netto.

Todas as atividades são totalmente on-line e gratuitas. Para participar, basta enviar mensagem ou ligar para (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.