Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo do Salgueiro 2024?

Em mais uma edição do carnaval do Rio de Janeiro, em 2024, as 12 escolas de samba do Grupo Especial levarão para a Marquês de Sapucaí um novo samba-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca

Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente. A Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, conhecido por Salgueiro, é uma das escolas que se disputarão pelo título do carnaval carioca. Abaixo, confira o samba-enredo do Salgueiro que será contado no sambódromo do Rio de Janeiro

Qual o samba-enredo do Salgueiro no carnaval 2024?

Escrito pelo carnavalesco Edson Pereira, o Salgueiro terá como samba-enredo a história do Brasil indígena a partir da tragédia e da luta do povo Yanomami. Com o tema "Hutukara", o céu que desabou na terra-floresta, a escola de samba retratará a cosmologia Yanomami com críticas à tirania do invasor. Os assuntos abordados em 2024 serão: os espíritos ancestrais, desmatamento, a chegada dos garimpeiros na maior Terra Indígena (TI) do país, o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista da Funai Bruno Araújo Pereira, em 2022.

"Antes da sua bandeira, meu vermelho deu o tom / Somos parte de quem parte, feito Bruno e Dom / Kopenawas pela terra, nessa guerra sem um cesso, / não queremos sua “ordem”, nem o seu “progresso”! /Napê, nossa luta é sobreviver!", canta o Salgueiro.