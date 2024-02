Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Porto da Pedra em 2024?

Em 2024, as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro farão o carnaval na Marquês de Sapucaí em busca também do título carnavalesco carioca em 2024. Entre elas, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, ou simplesmente Porto da Pedra, que retorna à elite do Carnaval carioca após 12 anos no grupo de acesso.

Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente, com um novo samba-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca.

Abaixo, confira o samba-enredo do Porto da Pedra, que será contado no sambódromo.

Qual o samba-enredo do Porto da Pedra no carnaval 2024?

Escrito pelo carnavalesco Mauro Quintaes, o samba-enredo do Porto da Pedra é baseado no "Lunário Perpétuo - A profética do saber popular". O Tigre de São Gonçalo, como também é conhecida a escola, vai celebrar na Sapucaí a sabedoria popular do Nordeste a partir da influência do lunário de saberes seculares que desembarcou no Brasil no século 18.

"Sou seu lunário! Conselheiro imortal! / Já 'folheando' cada ponto cardeal / Alquimia de almanaque (sou eu, sou eu) / Cada toque no atabaque (sou eu, sou eu)", diz a letra do samba, em referência ao livreto que se fundiu aos saberes populares nordestinos.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com Heloá Canali