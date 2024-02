Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel?

É carnaval mais uma vez! Em 2024, as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio farão uma das maiores festividades carnavalescas do Brasil, com grandes desfiles na Marquês de Sapucaí. Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente, com um novo samba-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca.

A Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, ou simplesmente Mocidade, é uma das escolas que disputarão o título do Carnaval do Rio de Janeiro. Abaixo, confira o samba-enredo da Mocidade que será contado no sambódromo.

Qual o samba-enredo do Mocidade Independente de Padre Miguel no carnaval 2024?

Escrito pelo carnavalesco Marcus Ferreira, a Mocidade levará para a Sapucaí a história do fruto do cajueiro com o enredo "Pede Caju Que Dou... Pé de Caju Que Dá!". O tema retratará as histórias e lendas do fruto e da castanha, desde os povos originários até o fruto levado pelos europeus pela primeira vez. Os temas serão: o fruto: que é símbolo do movimento tropicalista, brasilidade e a sensualidade. A escola de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, promete levar para a avenida alegorias inspiradas nas obras de artistas como Tarsila do Amaral e Debret.

"Eu quero um lote / Saboroso e carnudo / Desses que tem conteúdo / O pecado é devorar / É que esse mote beira antropofagia / Desce a glote, poesia / Pede caju que dá / Delícia nativa / Onde eu possa pôr os dentes / Que não fique pra semente / Nem um tasco de mordida / E aí tupi no interior do cafundó / Um quiprocó virou guerra assumida", diz a letra do samba que caiu no gosto popular.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)