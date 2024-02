Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Paraíso do Tuiuti em 2024?

Entre as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, conhecida por Unidos de Paraíso do Tuiuti, levará seu samba-enredo para a Marquês de Sapucaí em busca do título do carnaval carioca 2024.

Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente. Abaixo, confira o samba-enredo da Paraíso do Tuiuti, que contará o tema nas roupas, músicas e estruturas no sambódromo do Rio de Janeiro:

Qual o samba-enredo da Unidos da Paraíso do Tuiuti no Carnaval 2024?

Escrito pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, o samba-enredo da Paraíso do Tuiuti terá como referência a frase “Glória ao Almirante Negro!”. A escola homenageará João Cândido, um marinheiro brasileiro que foi líder do movimento de revolta contra os maus-tratos sofridos a bordo. Tomado o controle das embarcações, em plena baía carioca, os canhões virados para a cidade exigiam o fim da fome e da chibata.

"Nas águas da Guanabara / Ainda o azul de Araras / Nascia um herói libertador / O mar com as ondas de prata / Escondia no escuro a chibata. Desde o tempo do cruel contratador / Eram navios de guerra, sem paz / As costas marcadas por tantas marés / O vento soprou à negrura / Castigo e tortura no porão e no convés", canta a letra do samba, que tem Moacyr Luz entre os compositores.

