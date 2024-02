Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Mangueira em 2024?

Em mais uma edição do carnaval do Rio de Janeiro, em 2024, as 12 escolas de samba do Grupo Especial levarão para a Marquês de Sapucaí um novo samba-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca

Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente. A Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, conhecida também por Mangueira, é uma das escolas que disputarão o título do carnaval carioca. Abaixo, confira o samba-enredo da Mangueira, que será contado no sambódromo do Rio de Janeiro:

Qual o samba-enredo da Mangueira no Carnaval 2024?

Escrito pelos carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão, o samba-enredo da Mangueira vai homenagear a cantora Alcione, umas das mais renomadas artistas brasileiras, com o enredo "A Negra Voz do Amanhã". A escola apresentará ao público as raízes, valores, tradições e, claro, o contato de Alcione com a música desde criança no Maranhão. O samba que embala sua trajetória na avenida coloca Marrom, como é conhecida a grande personalidade do samba, entre os grandes nomes da história da Mangueira.

"Vai provar que o samba é primo do jazz / Falar de amor como ninguém faz / Nas horas incertas, curar dissabores / Feito uma loba impor seus valores / E seja o pilar da esperança / Das rosas que nascem no morro da gente / Sambando, tocando e cantando / Se encontram passado, futuro e presente / Mangueira! De Neuma e Zica / Dos versos de Hélio que honraram meu nome / Levo a arte como dom / Um Brasil em tom marrom que herdei de Alcione", canta a verde e rosa.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)