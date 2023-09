Cantora e compositora Priscila Cobra, do grupo de carimbó Cobra Venenosa, inicia turnê nacional

Nome da nova safra do carimbó no Pará, com realizações tanto musicais quanto audiovisuais, a artista e produtora cultural Priscila Cobra, do conjunto Cobra Venenosa, realiza turnê pelo Sudeste do país a partir da próxima quarta-feira, 6. Ela vai participar de eventos culturais, com apresentações de carimbó e exibições da web série Vivências do Carimbó, produzida em parceria com Marcos Corrêa, pelas cidades de Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo e Belo Horizonte. A última agenda da circulação será no dia 24 de setembro, na capital de Minas Gerais.

A turnê faz alusão ao dia 11 de setembro de 2014, quando o carimbó foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial do Brasil, desde então, o ritmo tem se tornado mais conhecido fora do estado do Pará. “A circulação visa disseminar uma vertente mais tradicional do carimbó, na composição instrumental pau & corda. É uma musicalidade que envolve os saberes tradicionais e seus mestres, aliando o tradicional ao moderno e com raízes na cultura negra, de resistência periférica. Traz ainda o apelo à conservação ambiental. E não só no discurso, nas composições e performances, mas também na utilização de instrumentos musicais fabricados por mestres de carimbó e feitos a partir da reciclagem e reaproveitamento de materiais como tubos de PVC, capacetes de moto, dentre outros”, explica Priscila.

Criado no distrito de Icoaraci, em Belém, território considerado de efervescência do ritmo no Estado do Pará, o grupo de carimbó protagonizado por Priscila Cobra tem atuado desde 2016, ocupando palcos diversos, desde ruas, praças, transportes coletivos, atos políticos, saraus e festivais locais, estaduais e nacionais. “Com protagonismo multimídia na produção de conteúdo audiovisual envolvendo diferentes temas e atores do movimento do Carimbó no Pará e letras-manifesto, nosso trabalho oferece ao público músicas contra formas de opressão e mergulhadas em questionamentos sociais”, completa a artista e ativista cultural.

Os shows no Rio de Janeiro e Niterói (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) contarão com parceria de grupos e artistas da comunidade ‘carimbozeira’ para celebrar o aniversário de patrimonialização do carimbó em cada localidade. No Rio, o grupo base da Cobra será o Carimbó da Pedra, tendo participações de outros artistas como Ton Rodrigues, Afrotelúricos, DJs Bôta, Tha Redig e Coletivo Novo Beco.

Na cidade de São Paulo, a parceria será com a roda aberta das Ykamiabas, Paulo Toro Açu - artista do Quilombo do Abacatal (Ananindeua-PA, que também está indo para São Paulo no intuito de divulgar seu trabalho de maneira independente -, e Gabi Luz, travesti indígena paraense, performer e atriz que protagoniza o curta-metragem “Flor de Mururé”.

Em Belo Horizonte (MG), acontecerão eventos programados com os espaços Flor de Jambu e Casa Cultural Nortista, com participação de Ana Luísa Cosse (Tutu com Tacacá). Além desses grupos, coletivos e artistas, estão na equipe da Cobra Venenosa, Cris Salgado, maraqueira e documentarista; Hugo do Nascimento, artista visual e saxofonista; e João Souza, jovem negro que iniciou seu protagonismo com a Cultura Popular e carimbó na produção de conteúdo multimídia (redes sociais, fotos e vídeos) ao entrar em contato com o projeto Carimbó Cobra Venenosa.

AGENDA PRISCILA COBRA – TURNÊ INDEPENDENTE SUDESTE

Rio de Janeiro e Niterói 06, 07, 08 e 09/09

06/09 (Quarta) - Bar Dellas (a partir das 21h) - Rio de Janeiro

Realização Coletivo Novo Beco

Priscila Cobra

Carimbó da Pedra

DJS Bôta e Tha Redig

Participação Ton Rodrigues

Endereço:

Rua Pedro Ernesto, 5 - Gamboa

Entrada gratuita

07/09 (Quinta) - Bar da Déia - A Mulher que vira Peixe (a partir das 17h) - Niterói

Priscila Cobra & Carimbó da Pedra

Participação Afrotelúricos

Endereço:

Praia de Itaipú - Região oceânica Niterói

Entrada gratuita

08/09 (Sexta) - Rede Cria (a partir de 17h) - Biblioteca do Engenho do Mato, Niterói

Exibição das obras: Vivências do Carimbó, Carimbó Raiz da Vida e Filha do Fogo e do Vento, seguido de roda de conversa com Priscila Cobra e Ana Rosa

Endereço:

Localizada na Praça do Engenho do Mato (Niterói)

Entrada gratuita



09/09 (Sábado) - Ateliê Bonifácio (a partir de 15h) - Lapa

Realização Preto Carimbó

Priscila Cobra

Carimbó da Pedra

Afrotelúricos

Participação Ton Rodrigues, Cris Salgado e Ugô

Endereço:

Rua do Senado, 47 - Sobrado

Bilheteria: R$ 15,0

São Paulo (SP) 14, 15, 16 e 17/9

14/09 (Quinta) - Centro Cultural Afrika (a partir de 21h) - Bela Vista

Priscila Cobra, Paulo Toró Açu & Roda aberta das Ykamiabas

Participação Cris Salgado e Ugô

Endereço:

Rua Major Diogo, 518 - Bela Vista

Bilheteria: R$ 15,0

15/09 (Sexta) - Casa Pará Bahia (a partir de 19h) - Bela Vista

Carimbó & Resistência: exibição websérie Vivências do Carimbó e roda de conversa com Priscila Cobra e Marcos Corrêa (Diretores)

Roda de Carimbó com Priscila Cobra & Roda aberta das Ykamiabas participação de Paulo Toró Açu

Endereço: Rua Santo Antônio, 1277

Bilheteria: R$ 10,0

16/09 (Sábado) - Aparelha Luzia (a partir de 20h)

- Exibição websérie Vivências do Carimbó e roda de conversa com Priscila Cobra e Marcos Corrêa

- Roda de Carimbó com Priscila Cobra & Roda aberta das Ykamiabas, participação Paulo Toró Açu, Gabi Luz, Cris Salgado e Ugô.

Endereço:.

Rua Apa, 78 - Campos Elíseos

Entrada gratuita

17/09 (Domingo) - Centro Cultural da Diversidade (a partir de 17h) - Itaim Bibi

Exibição do curta-metragem Flor de Mururé e da websérie Vivências do Carimbó com roda de conversa com Priscila Cobra, Marcos Corrêa e Gabi Luz

Roda de Carimbó com Priscila Cobra & Roda Aberta das Ykamiabas, participação Paulo Toró Açu, Gabi Luz, Cris Salgado e Ugô.

Endereço:

Rua Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

Entrada gratuita

Belo Horizonte 22, 23 e 24/09

22/09 (Sexta) - Casa Cultural Nortista (a partir de 19h) - Concórdia)

Carimbó & Resistência: exibição websérie Vivências do Carimbó e roda de conversa com Priscila Cobra

Endereço:

Rua Iguassu, 38 - Concórdia

Entrada gratuita



23/09 (Sábado) - Oficina Musicalização, Dança e Poesia voltada para o Carimbó Pau & Corda (a partir de 10h)

Endereço:

Flor de Jambu

Avenida dos Andradas, 367 - Edifício Central

Vagas Limitadas; R$ 50,0 (por pessoa) - Inscrições no local ou diretamente no perfil https://www.instagram.com/florde_jambu/

24/09 (Domingo) - Casa Cultural Nortista (a partir de 14h) - Concórdia

Roda de Carimbó com Priscila Cobra

Participação de Cris Salgado e Ugô diretamente de Belém (Pará)

Convidadas: Ana Luísa Cosse, Viviane Cosse e Marina Araújo (Tutu com Tacacá) e Yolanda Ornellas (Grupo Aruanda)

Endereço: Rua Iguassu, 38 - Concórdia

Entrada R$ 10,0 (antecipada) bit.ly/Zap-Casa-nortista

R$ 20,0 (na hora)