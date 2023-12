Cantor Zé Neto sofre acidente de carro na noite desta terça (5)

Nesta terça-feira (5), o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro enquanto retornava de seu rancho em Icém, no interior de São Paulo.

As informações preliminares foram divulgadas por Renato Sertanejeiro. O acidente ocorreu no KM 246 da BR-153, em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto, envolvendo o carro de Zé Neto, uma carreta e outros dois veículos.

De acordo com a apuração feita pelo jornalista Samir Alouan, a colisão resultou em ferimentos para Zé Neto e outras duas pessoas, incluindo uma criança. Todas as vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

Em nota, a assessoria de Zé Neto disse que “o cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas”.