Mulher de Zé Neto nega que o cantor sertanejo esteja internado: ‘Foi realizar exames’

A esposa do sertanejo Zé Neto, Natália Toscano, utilizou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (14) para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do cantor e negou que ele esteja internado. O artista foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez no último dia 13 de novembro.

Nos stories do Instagram, a mulher de Zé Neto afirmou que o sertanejo teria ido ao hospital apenas para fazer novos exames de acompanhamento.

“Eu quero falar, até para acalmar o coração de vocês, que ele foi, sim, ao hospital hoje de manhã, mas para realizar exames que ainda não tinha feito. Tudo certinho, para ver como está, o grau que está, tomar medicação certa, fazer o tratamento direito”, esclareceu.

Natália também explicou que Zé Nato está bem e segue repousando em casa. “Realmente foi ao hospital, mas não está internado”, reforçou.